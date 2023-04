Fußball Mach’s noch einmal, FVLB

Ein Sonderlob vom Trainer erhielt Youngster Maurice Muslic: „Was der gelaufen ist, war unglaublich. Kein Weg war ihm zu weit und im Angriff hatte er viele gute Szenen. So bereitete er mit einem Schuss, der geblockt wurde, das 1:0 vor. Sein Auftritt bereitete mir große Freude.“ Enorm steigerten sich auch die Lörracher Mittelfeldspieler. Der offensive Johannes Binkert blühte nach dem 1:0 so richtig auf, erzielte aus unmöglichem Winkel das 2:0. Nicht vergessen sollte man auch den nimmermüden Einsatz, den Johannes Rümmele und Antonio D’Agostino an den Tag legten. Stark spielte auch Keeper Marc Philipp. Noch aber hat sich Szesniak nicht entschieden, wen er in Linx ins Tor stellt. Es könnte also auch Tobias Goetz sein.

Verbessern muss sich der FV Lörrach-Brombach im Passspiel. Da lag in der ersten Halbzeit gegen Villingen U21 vieles im Argen. Der Druck ist für den FVLB in der unteren Tabellenhälfte groß. Auf den vermeintlich ersten Abstiegsplatz beträgt der Abstand des Verbandsligisten aus der Grenzecke nur drei Zähler. Der SV Linx ist nach der Winterpause noch ungeschlagen, spielte zunächst dreimal Unentschieden und feierte danach gegen Hofstetten, Kehl und jüngst Elchesheim drei Siege in Folge.