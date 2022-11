Fußball Macht FSV Boden gut?

Rheinfelden. Kurz vor dem Gang in die lange Winterpause könnte in das Titelrennen eine neue Dynamik kommen. Mit einem Heimsieg am morgigen Samstag (Anstoß: 14.30 Uhr) gegen den Tabellenführer VfR Hausen hat der FSV Rheinfelden die Chance, sich wieder in die Schar der Titel-Kandidaten einreihen.

Noch vor einigen Wochen betrug der Rheinfelder Rückstand auf Hausen elf Punkte. und FSV-Vorsitzender Patrick Da Rungna sagte damals: „Über Platz eins beschäftigen wir uns nicht mehr. Die Hausener werden das schon schaukeln.“ Wenn er sich da mal nicht getäuscht hat. Der aktuelle Spitzenreiter kocht auch nur mit Wasser, hat seit drei Wochen kein Spiel mehr gewonnen. Nach den beiden 1:1-Unentschieden in Erzingen und zu Hause gegen Stegen mussten die Kicker von der Möhlin am vergangenen Wochenende in Weil am Rhein die zweite Saison-Niederlage hinnehmen.