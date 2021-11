Fußball Man hat sich ausgesprochen

Einer, der seine Chance von Beginn an in Erzingen nutzte, war Nico Karlin, der im Sommer aus Holzhausen kam. „Er hat ein wenig gebraucht, bis er drin war, hat seine Sache danach aber klasse gemacht“, lobt Musliu. Gut möglich, dass der Mittelfeldspieler auch in den kommenden Partien von Beginn an auflaufen darf. Denn personell bleibt es wohl bis zur Winterpause eng. „Schauen wir mal, ob wir gegen Bosporus einen guten Kader zusammenbekommen.“

Noch größer sind die personellen Probleme beim Bosporus FC Friedlingen, der beim Kellerduell gegen den FC Schlüchttal am vergangenen Wochenende gleich vier Platzverweise kassierte – am Ende aber dennoch mit 2:1 die Oberhand behielt. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Ehrlich gesagt hätte ich das gerne auch gar nicht erleben müssen, aber es ist eben passiert“, macht Bosporus-Trainer Riza Bilici deutlich.

Nun fehlen neben einigen Verletzten auch noch die gesperrten Melvin Sala, Artan Syla, Nikola Obradovic und Adrian Fischer. „Ich habe das nicht noch einmal angesprochen. Wir können das nicht rückgängig machen. Die Jungs wissen, was sie getan haben. Die Strafe, jetzt nicht dabei zu sein, ist größer. Da will ich nicht auch noch der Richter sein,“ betont Bilici.

So müssen Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Nach dem 0:6 in Zell, als Bosporus zum wiederholten Male ohne Ersatzspieler antrat, fand Bilici deutliche Worte zur personellen Situation. „In anderen Mannschaften stellen sich Spieler aus der Reservemannschaft zur Verfügung. Bei uns passiert das nicht“, kritisierte er. Vor dem Spiel gegen Schlüchttal gab es nun ein Gespräch zwischen Bilici und Cagdas Sahin, dem Reservetrainer. „Der Austausch war sehr gut. Wir haben uns ausgesprochen und eine Lösung gefunden. Wir wollen nun noch enger zusammenarbeiten“, sagt Bilici.

Dank des zweiten Saisonsiegs haben die Friedlinger den Anschluss an das „rettende Ufer“ hergestellt. Nur drei Punkte fehlen auf den TuS Efringen-Kirchen, der auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegt. „Ich schaue gar nicht auf die Tabelle. Der Sieg gegen Schlüchttal bringt nichts, wenn wir in Herten nichts holen. Dennoch hat man erneut gesehen, was wir leisten können, wenn wir als Team auf dem Platz auftreten und zusammen kämpfen und siegen.“