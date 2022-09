Fußball Mannschaft muss jetzt eine Reaktion zeigen

Die Sportfreunde zählt Auggens Trainer Marco Schneider zu den gewachsenen Teams der Liga, das seit Jahren zusammenspielt und durchaus einen guten Start in die Saison hatte. Allerdings bekamen die Sportfreunde in den letzten beiden Partien etwas Sand ins Getriebe. Das will Schneider mit seiner nutzen und dem Gegner vor eigenem Publikum so schnell wie möglich das eigene Spielaufzwingen. „Ich schätze sie aber deutlich stärker ein, als sie derzeit in der Tabelle dastehen.“

Der Stachel der Niederlage in Singen steckt noch etwas tief. „Ich wünsche mir von meiner Mannschaft jetzt schon eine gewisse Reaktion“, so der Trainer. Was in Singen vor allem gefehlt hat, war das Engagement der Auggener gegen den Ball. „Fußballerisch sah es ja wieder ganz ordentlich aus. Aber die Gier nach der Balleroberung, dieses Ausstrahlen, dass du dir den Ball sofort holen willst, das hat mir schon ein wenig gefehlt“, beschreibt Schneider den Schwachpunkt.