Von Leverkusen nach Liverpool Rekord-Transfer mit Kampfansage: Wirtz will alles gewinnen

Und warum die Wahl auf den Club fiel, mit dem einst Jürgen Klopp als Trainer so erfolgreich gewesen war, erklärte Wirtz auch noch. "Ich wollte zu einem der Top-Drei-Clubs in der Welt und meiner Meinung nach war Liverpool einer davon", betonte der Ausnahmekönner. Es sei der richtige Zeitpunkt in seiner Karriere, den nächsten Schritt zu machen und in Liverpool sei er in den besten Händen.

Wie lange sein Vertrag bei den Reds gültig ist, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Es handle sich um einen langfristigen Kontrakt, hieß es lediglich. Laut britischen Medien soll es ein Fünfjahresvertrag sein.