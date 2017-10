Fußball Mehmeti dreht im Derby auf

Von Fabian Schreiner

Spitzenreiter SV Herten hat gegen den SV Schopfheim zwei Punkte abgegeben, bleibt aber auch nach dem zehnten Spieltag in der Kreisliga A-West ohne Niederlage. Die Paradereihe des FV Haltingen bewies im Stadt-Derby seine Offensivqualitäten. Der FC Huttingen springt derweil auf einen Nichtabstiegsplatz.

Lörrach. Auf dem sonnenüberfluteten Hertener Kunstrasenplatz bekamen die Zuschauer eine hektische Schlussphase mit vielen Unterbrechungen zu sehen. Julian Jäger schubste den Schopfheimer Peter-Sammy Osswald zu Boden. Schiedsrichter Mehmet Turgut zeigte beiden Akteuren die Gelbe Karte. Über einen Platzverweis hätte sich Jäger allerdings nicht beschweren dürfen. Schopfheims Trainer Joachim Boos beurteilt die Szene wie folgt: „Ich möchte das nicht überbewerten. Solche Dinge passieren eben.“ In der Nachspielzeit traf der Gastgeber durch Remo Laisa zum vermeintlichen Siegtreffer. Doch das Tor zählte nicht. Der Unparteiische entschied richtigerweise auf Abseits. So endete die Partie 2:2-Unentschieden. Boos: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Punkt verdient.“ Unter der Woche war der Trainingsbesuch auf Schopfheimer Seite sehr mau. „Nur sechs Leute waren da. Eine Grippewelle hat uns erwischt.“

Zum dritten Mal in dieser Saison ging der TuS Lörrach-Stetten als Verlierer vom Platz. In Degerfelden musste sich das Spitzenteam mit 1:2 beugen (siehe nebenstehendes Interwiew).

Das Heim-Comeback von Ralf Eckert ist geglückt – und wie. Mit 6:1 fegte der FV Haltingen den SV Weil III vom Feld. Erxhan Mehmeti traf an diesem Sonntagnachmittag gleich viermal. Marvin Stöhr erzielte einen Doppelpack. „Es hat alles gepasst“, freut sich Eckert, der vier A-Jugendspieler im Kader hatte. Nach dem 3:1 zur Halbzeit versuchten die Gäste alles, machten Druck. „Wir haben daher auf Konter gesetzt.“ Das zahlte sich aus. Lange war der Meistertrainer nicht weg vom Geschehen. Dennoch ist nicht alles beim Alten geblieben. „Heuer sind mehr Jugendspieler bei uns. So können wir die Ausfälle in der Abwehr auch besser kompensieren“, macht Eckert deutlich.

David Gütlin becherte dem FC Huttingen beim Gastspiel in Nollingen den dritten Saisonsieg. Das einzige Tor des Tages fiel bereits in der 4. Spielminute. Nollingen scheiterte in der Folge ein ums andere Mal am starken Huttinger Schlussmann Tobias Bruder. „Er hat Huttingen den Sieg gerettet“, erkennt SVN-Coach Giovanni Di Feo an. Dem Gastgeber fehlten vier wichtige Stammkräfte. „Diese können wir einfach nicht ersetzen.“

Der FC Steinen-Höllstein ging im Heimspiel gegen den FC Hauingen leer aus. 0:2 hieß es unter dem Strich. Kurz nach dem Pausentee traf Dennis Wojtynek aus spitzem Winkel zum 1:0. „Das war ein Torwartfehler“, nimmt Steinens Pressewart Erik Möller kein Blatt vor den Mund. Roberto Catania machte zehn Minuten vor dem Abpfiff alles klar. Die Begegnung hätte durchaus anders enden können. Doch der Steinener Halil Nazli traf nur die Latte. Paolo Disanto, der später mit Rot vom Platz musste, blieb im Eins-gegen-Eins gegen Hauingens Keeper Norman Berger nur das Nachsehen. „Die Chancenverwertung war unser großes Manko“, betont Möller.