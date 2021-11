Fußball Mehr Spitzenspiel geht einfach nicht

Mit 15 Gegentreffern stellt der TuS zudem mit den Sportfreunden aus Schliengen die beste Defensive der Liga. „Wir wollen mindestens einen Punkt holen. Natürlich würden wir uns auch über drei Zähler freuen“, lässt TuS-Trainer Karl-Frieder Sütterlin wissen. „Wir sind gut im Rennen, haben jetzt aber noch schwierige Spiele bis zur Winterpause.“ Sechsmal spielte Binzen in dieser Saison bereits zu Null. Auf der Defensive liegt zunächst auch im Gipfeltreffen der Fokus. „Die Offensive des FSV hat enorm viel Qualität.“

Entscheidend wird sein, wer sein eigenes Spiel besser durchbringt. „Die Jungs haben sehr gut trainiert. Wir freuen uns total auf dieses Spiel und auf die neue Anlage des FSV“, betont Sütterlin, der nahezu mit voller Kapelle antreten kann. In bestechender Form bei den Rheinfeldern war zuletzt Dustin Volkmann, der binnen weniger Minuten im Derby drei Treffer erzielte. Die entscheidende Frage ist, ob die Binzener Abwehr um Routinier David Bosek den 24-Jährigen unter Kontrolle bekommen.

Zuschauer, die das Spiel in Rheinfelden anschauen wollen, können sich am Sonntag, 28. November, ab 15.00 Uhr am Sportplatz in Binzen einem Schnelltest unterziehen. Der Test muss selbst mitgebracht werden. Es gibt eine schriftliche Bestätigung, die den Zugang zum Sportplatz in Rheinfelden gewährleistet.

SF Schliengen – FC Wittlingen II

Von diesem direkten Duell könnten die Sportfreunde aus Schliengen profitieren, die am vergangenen Wochenende die zweite Saisonniederlage beim FC Hauingen kassierten. Am Samstag ab 17 Uhr bekommt es der Tabellendritte mit dem FC Wittlingen II zu tun. Bei den Kandertälern feierte vor einer Woche beim Heimsieg gegen den FC Steinen-Höllstein Stefan Beer sein Comeback, der sich eigentlich schon vom Aktivfußball zurückgezogen hatte. „Das war nur eine Ausnahme, da wir nach wie vor mit Spielermangel zu kämpfen haben. Wenn es bei Stefan aber zeitlich passt, hilft er gerne wieder bei uns aus“, macht Salvatore Di Mattia vom Trainerteam deutlich.

In den letzten Spielen bis zur Winterpause muss die Landesliga-Reserve weiter improvisieren. Daher geht der FCW nur als krasser Außenseiter in die Partie mit den spielstarken Schliengenern. „Wir müssen Woche für Woche schauen, welche Spieler uns zur Verfügung stehen.“

SV Weil II – SV Todtnau

Ein richtungsweisendes Spiel findet am Sonntag ab 15.30 Uhr zwischen dem SV Weil II und dem SV Todtnau statt. Die Tabellennachbarn trennt aktuell nur ein Punkt. Die Grenzstädter haben alle ihre vergangenen drei Spiele verloren und rutschten bis auf den zehnten Platz ab. Der erste Abstiegsplatz ist sogar nur noch fünf Zähler entfernt. Es wird also Zeit für die Mannschaft von Trainer Marco Kern, rechtzeitig vor der Winterpause die Kurve zu bekommen. Qualität steckt bei den Blau-Weißen ohnehin im Team. „Mit dem Toreschießen will es bei uns gerade nicht so klappen. Das macht einem schon ein wenig Sorgen“, lässt Kern wissen.

Außerdem spielen noch

In Fahrt kommt so langsam der TuS Lörrach-Stetten, der weiter Druck auf das führende Trio machen will. Die Zikolli-Elf gastiert am Samstag ab 17 Uhr beim SV Liel-Niedereggenen. Bereits ab 14.30 Uhr bekommt es der SV Eichsel mit dem FC Hauingen zu tun. Der SV Schopfheim erwartet nach einem spielfreien Wochenende ab 16 Uhr den TuS Kleines Wiesental. Einen Tag später duellieren sich ab 14.30 Uhr der FC Huttinge n und der FC Hausen. Zeitgleich empfängt der FC Steinen-Höllstein den FV Degerfelden.