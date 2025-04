Fußball: Meier entreißt Binzen den Auswärtssieg

Meiers Knaller zum 2:2 in der Nachspielzeit

Mit dem Remis waren die Lörracher zur Pause noch gut bedient, weil der TuS eine Doppelchance (28.) durch Felix Herbster und Ben Nickel nicht konsequent nutzte.

In der ersten Viertelstunde nach der Pause drückte Lörrach-Brombach auf den Führungstreffern. Doch TuS-Keeper Dominik Lüchinger reagierte dreimal prächtig.Danach beharkten sich beide Mannschaft wieder nach Kräften.

Als die einen oder anderen auf der Tribüne schon von einer gerechten Punkteteilung sprachen, nahm das Derby noch einmal Fahrt auf. In der 80. Minute ließen sich die Gastgeber von einem langen Pass aushebeln. Der eingewechselte Felix Busse zog los und ließ Eckert keine Chance. Jubelnd lagen sich die Binzener in den Armen, schnupperten bereits am Sieg. Als die angeschlagenen Böhler und Binkert bereits draußen waren, schlug der FVLB in der Nachspielzeit zurück. Der eingewechselte Schledowez legte in der dritten Minute der Nachspielzeit perfekt zurück, und der aufgerückte Innenverteidiger Kevin Meier hämmerte die Kugel humorlos zum 2:2-Ausgleich links unten ins Eck.