Merlin Röhl kam im August 2022 vom FC Ingolstadt 04 nach Freiburg und erreichte in seiner ersten SC-Spielzeit mit der U23 die Vizemeisterschaft in der 3. Liga. Sein Bundesliga-Debüt gab er in der gleichen Saison am 23. Spieltag im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Seither absolvierte der 22-Jährige 40 Pflichtspiele in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der UEFA Europa League. Merlin Röhl ist aktueller U21-Nationalspieler. „Merlin hat wirklich die erfreuliche Entwicklung auf hohem Niveau genommen, die wir uns alle gemeinsam erhofft haben. Er hat seine sportlichen Qualitäten und seine Spielintelligenz auf verschiedenen Positionen einbringen können und ist ein wichtiger Teil unseres Mannschaftsgefüges“, sagt Vorstand Jochen Saier. „Merlin arbeitet täglich sehr akribisch und zielgerichtet daran, sich noch in den unterschiedlichsten Bereichen weiterzuentwickeln. Das passt super zu uns und wir freuen uns, diesen Weg weiter gemeinsam gehen zu können.“ Merlin Röhl selbst sagt: „Ich habe Vertrauen in das Umfeld hier in Freiburg und bin allen Leuten sehr dankbar, die täglich mit mir arbeiten und einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass ich mich in den vergangenen zwei Jahren in vielen Punkten weiterentwickelt habe. Mein Ziel ist es, mein Potenzial voll auszuschöpfen. Die Voraussetzungen sind beim Sport-Club dafür gegeben.“