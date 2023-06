Fußball Minimaler Vorteil

Packend, intensiv, dramatisch: Das Hinspiel um den Bezirksliga-Aufstieg zählte mit Abstand zu den besten Kreisliga-Duellen, die der Hochrhein in der Vergangenheit gesehen hat. Der Siegtreffer zum 3:2 durch Dennis Wojtynek in der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte bei Spielern, Verantwortlichen und Fans der Hauinger für kollektive Ekstase. „Ich konnte nicht vor drei Uhr einschlafen. Ich hatte noch zu viel Adrenalin in mir“, sagt Trainer Mick Fahr. Erst nach einem Spaziergang am darauffolgenden Vormittag mit Frau und Hund „war alles wieder im normalen Bereich“.

Hauingen mit Rückenwindnach Murg

Nimmt die Relegation am Samstag ein positives Ende, „wird die gesamte Saison samt den Aufstiegsspielen ein Highlight meiner Trainerkarriere werden“. Doch so weit ist es noch nicht. Mindestens 90 Minuten stehen am kommenden Wochenende noch auf dem Programm. „Der Heimsieg war natürlich sehr wichtig, aber es war letztlich auch nur die erste von zwei Etappen“, macht Fahr deutlich. Ein 1:0-Sieg würde Gastgeber Murg angesichts der Auswärtstorregel bereits zum Aufstieg reichen.