Fußball Minimalisten von der Kander

„Nach vier Spielen endlich der erste Derbysieg gegen diesen Gegner“, frohlockte Tiziano Di Domenico, Trainer des FC Wittlingen. Gerade hatte sein Team mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg durch einen sehenswerten Treffer von Florian Herr (50.) gegen den SV Weil II, den er selbst viele Jahre trainiert hatte, den ersten „Dreier“ geholt.

Wittlingen. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit geht der dritte 1:0-Erfolg des FCW in Serie auch in Ordnung. Di Domenico sprach von einem verdienten Sieg, der die Schwarz-Weißen auf Tabellenplatz sechs katapultierte. Einziges Manko derzeit: die Chancenverwertung. Sein Team ließ sogar in Durchgang eins die Chance eines Foulelfmeters aus. Daniel Stammler scheiterte kurz vor der Halbzeit am glänzend reagierenden Weiler Keeper Keven Hill.

„Die Abschlussschwäche ist weiterhin unser Problem“, monierte Di Domenico denn auch nach dem Schlusspfiff. Ansonsten habe seine Mannschaft über weite Strecken, vor allem nach dem Seitenwechsel, richtig gut gespielt. Doch gleich reihenweise konnten seine Stürmer den Ball nicht im Gästegehäuse unterbringen. Das lag aber auch am Weiler Schlussmann Hill, der drei, vier Mal mit Glanzparaden gegen Schüsse von Florian Herr, Timo Glattacker, Richard Lorenz oder auch den eingewechselten Almir Qerimi glänzend parierte und sein Team vor einem höheren Rückstand bewahrte. „Wir hätten unbedingt nachlegen müssen“, forderte der Wittlinger Coach auch für die Zukunft. Ansonsten zeigte er sich aber sehr zufrieden und betonte: „Wir sind wieder auf einem guten Weg.“

Ganz anders ist hingegen die Lage beim SV Weil II. „Wir machen derzeit eine schwierige Phase durch“, sagte Chefcoach Thomas Schwarze. Aktuell fehlen verletzungsbedingt einige Stammkräfte, andere laufen ihrer Form teils meilenweit hinterher. Glücklich schätzte er sich daher auch, dass Philipp Wengenmayr, der nur wenig im letzten halben Jahr trainieren konnte, jetzt ausgeholfen hat und der Defensive zu mehr Halt verhalf – letztlich aber ohne Erfolg.

„Wir agieren derzeit einfach nicht zielstrebig genug, kreieren viel zu wenige Torchancen“, monierte der Weiler Coach. Weiterhin vermisst er den richtigen Willen, den nötigen Kampfgeist, vor allem auf so kleinem Geläuf wie dem Wittlinger Kunstrasenplatz. „Da ist zu wenig Leidenschaft, die wir auf den Platz bringen“, so Schwarz. Daher ist er auch froh, dass es am nächsten Wochenende in die Winterpause geht. „Einen Dreier hätte ich heute aber gerne mitgenommen, mit Blick auf die Tabelle wäre der immens wichtig gewesen“, so Schwarze.