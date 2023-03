Fußball Mislimovic im Dreifach-Glück

Die hatten die Partie taktisch etwas verändert begonnen, standen von Beginn an sehr hoch, um so die Gäste besser unter Druck zu setzen. Was anfangs auch gut gelang. Der SV hatte zwar einige Möglichkeiten, scheiterte aber immer wieder am gut aufgelegten Oguz Ozan im FSV-Tor. „Wir haben uns vorgenommen, hoch zu stehen und die Bälle früh zu erobern. Das haben wir nicht so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen haben“, so Weis. Denn die Gäste warteten in der ersten Halbzeit mit dem gleichen taktischen Konzept auf.