Fußball Mislimovic jetzt ein Torjäger

Von Uli Nodler

Hut ab SV Weil! Die Schützlinge von Trainer Tobias Bächle kommen immer besser in Schwung. Die Weiler ließen sich gestern auch vom Tabellenzweiten FSV RW Stegen nicht stoppen. Der Gast aus der Grenzecke siegte verdient mit 4:1 und darf sich nun wohl nach oben orientieren. Almin Mislimovic wurde als dreifacher Torschütze gefeiert.

Stegen. Die Defensive des SV Weil, zu Saisonbeginn arg gescholten, macht im Moment einen ungemein stabilen Eindruck. So war es gestern zumindest auch in der ersten Halbzeit in Stegen, wo die Gastgeber sich am Abwehrverbund der Gäste die Zähne ausbissen.

Und im Weiler Angriff erarbeitet sich Almin Mislimovic langsam aber sicher den Status eines Torjägers. Nach einem Foul an Ousman Njie im Stegener Strafraum verwandelte der Weiler Stürmer in der 11. Minute den fälligen Strafstoß zum 1:0 für den SV Weil.

Diese frühe Führung verlieh dem Spiel der Gäste eine Menge Sicherheit. Der SV Weil hatte im ersten Abschnitt alles im Griff und erhöhte vier Minuten vor der Pause auf 2:0. Wieder hieß der Torschütze Mislimovic. Diesmal war er mit einem platzierten Flachschuss aus 16 Metern erfolgreich. Der zweifach Erfolgreiche hätte vor der Pause gar ein drittes Mal treffen können. Doch in der 28. Minute scheiterte Mislimovic nach einem Alleingang am Stegener Torwart Hennig Brüstle.

In der zweiten Halbzeit war es dann ein Duell auf Augenhöhe, weil der FSV RW Stegen nun auch in der Offensive Gas gab. Belohnt wurde der Gastgeber vier Minuten nach Wiederanspiel mit dem Anschlusstreffer. Stegens Goalgetter Martin Fischer hielt drauf. Weils Torwart Dodig lenkte den Ball an den Innenpfosten und von dort sprang er in die Maschen.

Nun nahm die Partie weiter Fahrt auf. Stegen drängte mit Macht auf den Ausgleich. Aber der SV Weil wusste sich zu wehren. In Minute 64 narrte Mislimovic die Stegener Defensive erneut, doch sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei. Zwei Minuten später rissen die Stegener schon jubelnd die Arme in die Höhe. Doch zu früh gefreut. Der Ball tropfte nach einem Heber von Maximilian Rohrer nur auf die Latte und dann ins Aus.

Vier Minuten später machte es der SV Weil besser. Nach einem Ball aus der eigener Hälfte nahm Kyriakos Stergianos die Kugel gekonnt mit und netzte überlegt zum 3:1 ein. Das war die Entscheidung. In der Nachspielzeit setzte Almin Mislimovic mit seinem dritten Treffer an diesem Tag dann noch einen drauf.