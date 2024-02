Fußball: Mislimovic trifft vom Mittelkreis

Karriereendenaht für Rueb

Rueb, inzwischen 36 Jahre alt, befindet sich nach wie vor auf seinem Weg zum Comeback. Der Routinier hatte sich zum Ende der vergangenen Saison das Kreuzband gerissen. Im Training macht er zumindest schon wieder das Aufwärmen mit. „Es wäre schon schön, wenn ich in dieser Saison noch so etwas wie ein letztes Spiel machen könnte.“ „Stand jetzt“, so Rueb, „hänge ich meine Kickschuhe im Sommer dann auch an den Nagel. Es reicht ja dann auch irgendwann.“ Ein Hintertürchen lässt er sich aber noch offen: „Man weiß ja nie.“

Das feine Händchendes Daniel Schulz

Da bewies Steinens Trainer Daniel Schulz aber mal ein feines Händchen, als er Jose Navarro Barea in der Pause beim Auswärtsspiel in Hausen ins Spiel brachte. Der Spanier war mit seinen zwei Treffern binnen sechs Minuten nämlich der Matchwinner beim 2:0-Sieg. Während sich Steinen-Höllstein damit kleine Restchancen auf Platz zwei aufrecht erhält, geht der Blick für Hausen nach unten. Einen Punkt haben die Wiesentäler nur mehr auf dem Konto als Weil II, der auf dem Abstiegsrelegationsplatz liegt.

„Es ist natürlich sehr enttäuschend, mit einer Niederlage in das Jahr zu starten. Aber so ist eben Fußball. Aufgrund der zweiten Hälfte geht das Ergebnis auch in Ordnung. Da hat uns die Kraft gefehlt. Das ist auf die durchwachsene Vorbereitung zurückzuführen“, resümiert Hausens Trainer Michael Brunner. Vor allem im Offensivspiel zeigten sich seine Jungs einmal mehr zu harmlos. „Die Chancenverwertung bleibt ein Thema bei uns.“ Brunner: „Im Moment wäre es auch Wahnsinn, von anderen Zielen als dem Klassenerhalt zu sprechen“. Den Rückstand auf Eichsel (sieben Punkte) hat außerdem Wallbach dank des 4:1-Siegs gegen den TuS Efringen-Kirchen II verkürzt. Vielleicht geht da für Wallbach nach vorne noch etwas.