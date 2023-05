Fußball Mit allen Mitteln das Suppenkoma vermeiden

Genau dieses Mahl hatte die Mannschaft des FC Auggen am vergangenen Wochenende. Mit einem 3:1-Sieg beim SC Hofstetten hat die Mannschaft von Cheftrainer Marco Schneider den Knoten endlich wieder gelockert. Mit einem weiteren Erfolg am Sonntagnachmittag (15 Uhr) könnte gegen den Kehler FV der Knoten endlich platzen.

Die größte Sorge von Schneider: Die Mannschaft könnte nach dem Erfolg in Hofstetten zufrieden sein und wieder in alte Muster zurückfallen. Genau dieses Suppenkoma will der Trainer mit aller Macht verhindern. „Wir müssen zeigen, dass auch der FC Auggen da drin steckt, wo FC Auggen drauf steht“, fordert der Coach in Anspielung auf den Vereinsnamen auf den Trikots. „Am Wochenende wird sich für uns zeigen, wie viel Auftrieb uns das in Hofstetten wirklich gegeben hat.“