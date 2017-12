Fußball Mit Blaulicht und Pfeife

Von Peter Ade

Lörrach. Die Schiedsrichter des Bezirks Hochrhein im Südbadischen Fußballverband sind unter die Filmemacher gegangen. An verschiedenen Drehorten in der Region „surrt“ die Kamera für einen Imagestreifen, der noch in diesem Jahr uraufgeführt wird.

Lokaltermin auf dem Sportplatz in Lörrach-Haagen: Polizei fährt mit Blaulicht vor – zunächst die Darsteller, dann die echten Beamten, die von besorgten Bürgern aus der Nachbarschaft über „seltsames Treiben“ auf dem regennassen Kickplatz informiert wurden.

Entwarnung folgt auf dem Fuß: Die Ordnungshüter des Lörracher Reviers rücken ab. Ihre Double schaffen konzentriert weiter. Sie simulieren Ermittlungsarbeit mit Zollstock, Bandmaß und Zahlenhütchen. Es schaut tatsächlich aus, als sei Schlimmes passiert, dessen Hergang jetzt akribisch zu rekonstruieren und aufzuklären ist.

Die Hobby-Kriminalisten – selbstverständlich in weiße Schutzanzüge gehüllt – sind leibhaftige Schiedsrichter. Für die Kamera ist ein Profi zuständig: David Brombacher, seines Zeichens Creative Director von HD Visual Productions GbR in Kandern, ein junges Unternehmen für Werbespots aller Art.

Einen besseren Mediamann hätten die Schiris für ihren Imagefilm kaum finden können. Brombacher, der in München studiert und einen Bachelor gemacht hat, ist selbst Referee und Lehrwart und leitet das Team der Hobby-Filmer mit Sachverstand und präzisen Vorgaben.

Zwei bis drei Minuten soll der Spot am Ende dauern, wenn er „geschnitten“ ist und alle Sequenzen zusammengeführt sind. Der Inhalt ist noch geheim. Nur so viel dringt durch: Schiedsrichter müssen nach einem Foul in Sekundenschnelle entscheiden. Der Profi-Kriminalist braucht in der Regel viel, viel länger, um schlüssig sagen, ja beweisen zu können, wer welche Missetat begangen hat.

Beide – der Schiri und der Polizist – müssen in Ausübung ihrer Jobs echte Kerle sein und gut was auf dem Kasten haben. Doch der Film soll eben zeigen, dass der Unparteiische auf dem Spielfeld praktisch keine Zeit hat, den Hergang eines Fouls punktgenau einzuschätzen. Er muss pfeifen und - tunlichst sofort sagen (können), wer dem Gegner in die Waden ging, den Torwart am Trikot festhielt oder eine Schwalbe zelebrierte, um einen Elfer zu erheischen.

Der Imagefilm werde nach Fertigstellung allen Schiedsrichtern zugänglich sein. Er könne auf Lehrgängen gezeigt oder in gemütlichen Runden „abgespielt“ werden, verspricht Ralf Brombacher (Kandern), der Schiri-Obmann des Bezirks Hochrhein.

Dem Fußball gehen die Schiedsrichter aus. Diese Tatsache ist nicht neu. Doch es waren schon alarmierende Zahlen, die Ralf Brombacher – Vater des Filmemachers – im Sommer bei der Jahreshauptversammlung vorlegte.

In zehn Jahren ist die Zahl der aktiven Referees im Bezirk von 277 auf 170 gesunken. Insgesamt fehlten exakt 106, hieß es in Wehr. Mittlerweile seien es zum Glück wieder 220 Aktive. „Eine intensive Werbeaktion bei den rund 120 Vereinen am Hochrhein hat Wirkung gezeigt“, freut sich Brombacher. Insgeheim hofft der Obmann, dass der in Arbeit befindliche Imagefilm das Verständnis und vielleicht auch die Begeisterung für die unverzichtbare Aufgabe weiter weckt und fördert.

In jedem Fall soll der Film dazu beigetragen, viele Sportsfreunde zu motivieren, ebenfalls Schiedsrichter zu werden. Obendrein, so Brombacher, könnten die bereits Aktiven ermutigt werden, weiter das verantwortungsvolle Amt auszuführen.