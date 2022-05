Fußball Mit der richtigen Einstellung zur Sache gehen

SG FC Wehr-Brennet (7.) - SV Buch (5.); So.; 15 Uhr: Auch die Wehr-Brenneter überzeugen in der Rückrunde und konnten sich vorzeitig von der gefährlichen Zone verabschieden. Ungewiss ist aber weiter die Zukunft des Trainerduos Urs Keser und Sascha Dreher. Die zuletzt gezeigten guten Leistungen haben auf die Entscheidung der Coaches aber nur sekundären Einfluss. „Wir wissen, was in der Mannschaft steckt“, lässt Keser wissen. Es gehe vielmehr um die Kaderstruktur und „die ist immer noch nicht klar. Vorher gibt es keine Entscheidung.“ Die SG will in den letzten Spielen rausholen, „was nur geht“. Sollte der Tabellensiebte den Platz halten oder sich sogar noch ein Stück weit verbessern, „wäre das natürlich ein Schritt nach vorne.“

FC Wallbach (14.) - SV Herten (11.); Sa.; 16 Uhr: Die Rückrunde der Hertener ist verkorkst. Nur neun Punkte schlagen zu Buche. Lediglich der FC Wallbach, die U23 des FV Lörrach-Brombach und Bosporus FCF haben in diesem Jahr schlechter abgeschnitten als der SVH. Zuletzt zog die Elf von Trainer Eike Elsasser deutlich gegen Wehr-Brennet den Kürzeren. „Es ist doch klar, dass man sich da Gedanken macht“, sagt Elsasser. „Zurzeit ist es einfach schwer. Wir haben auch immer wieder personelle Probleme“, erläutert Elsasser, der nun so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke erreichen und die unbefriedigende Saison dann abhaken will.