Fußball Mit Pressing zu Punkten

Von Mirko Bähr

Rheinfelden. Der Tabellen-Vierzehnte. geht mit einem guten Gefühl in die Partie am Sonntag, 15 Uhr. So gewann der FSV in der Vorwoche zum Auftakt in Ballrechten-Dottingen und kletterte in der Rangliste gleich schon einen Platz nach oben. Überhaupt sei in den vergangenen elf, zwölf Spielen (inklusive Testpartien) vieles gut gewesen. „Wir haben zumeist gewonnen und sind auf den Geschmack gekommen.“ Allerdings wisse man auch, dass man alles abrufen müsse, um erfolgreich zu sein. Das hätten gerade Testspiele gegen unterklassige Gegner deutlich gemacht.