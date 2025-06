Dafür kehrt mit Roberto Florio ein altbekanntes Gesicht nach zwei Jahren zurück ins Frankenmattstadion. Nach den Abgängen von Saner Öz (FSV Rheinfelden) und Alessio Tenhibben (SV Hasel) sowie Francesco Vardi (Karriereende) ist nun nur noch die Zukunft von Torjäger Marco Hanser offen. Der Rest bleibt zusammen. Der 20-jährige Hanser möchte sich nach eigener Aussage mit seiner Entscheidung bis nach den Relegationsspielen Zeit lassen.

Urs Keser steht auch im kommenden Jahr federführend an der Seitenlinie. Foto: Uli Nodler

Spekuliert wird immer wieder über einen Wechsel zum SV Laufenburg, der am Wochenende in die Verbandsliga aufsteigen könnte. Der volle Fokus gilt jetzt aber erst einmal den beiden Highlightspielen in der Aufstiegsrelegation gegen den FC Emmendingen aus der Bezirksliga Freiburg. Das Hinspiel steigt am Samstag ab 17.30 Uhr in der Frankenmatt.