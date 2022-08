Fußball Morgen richtiges Brett vor der Brust

Viele, viele Klubs klagen in diesen Tagen über viele, viele Urlauber. Der FC Auggen nicht. Das hat einen Grund. Sportchef Björn Giesel: „In unseren Gesprächen mit den Spielern haben wir klar zum Ausdruck gebracht, dass keiner in der Vorbereitung oder noch schlimmer während der Saison wochenlang fehlen kann. Vor allem den Neuzugängen haben wir tief in die Auggen geblickt und ihnen klar gemacht, dass es bei längeren Absenzen für sie keinen Platz in unserem Team gibt.“ Das hat gefruchtet. Während der Vorbereitung, die mit 28 Einheiten in 36 Tagen inklusive der Spiele extrem forderte, waren stets 25 bis 28 Spieler des 31 Mann starken Kaders im Training. „Ich habe selten so eine fleißige Mannschaft gesehen“, lobte Giesel.