Das änderte sich aber nach dem Wechsel. In der Offensive legten die konditionell überzeugenden Bad Bellinger deutlich zu. Tim Schillinger (56.) brachte den VfR mit einem sehenswerten Kopfball mit 2:1 in Front. Der Bann war gebrochen. Vier Minuten später schickte Adrian Mouttet Muser mit einem feinen Pass in die Tiefe. Der VfR-Offensive schob die Kugel überlegt an Torwart Simon Krause vorbei in die Maschen.