Fußball Mühevoller Eintracht-Sieg zum Start in die Conference League

Noch vor der Pause folgte ein personeller Rückschlag für die Hessen: Der gerade erst aus dem Krankenstand zurückgekehrte Kapitän Sebastian Rode musste mit Verdacht auf eine Wadenverletzung vorzeitig vom Platz. Für ihn kam Hugo Larsson.

Koch trifft per Kopf

Die Eintracht hatte auch danach klare Feldvorteile, doch im Angriff mangelte es ihr an Kreativität und Durchsetzungsvermögen. Immer wieder prallten die Offensivversuche am schottischen Abwehr-Bollwerk ab.

Die Konsequenz: Mario Götze und Paxten Aaronson blieben nach dem Wechsel in der Kabine, dafür kamen Fares Chaibi und Jessic Ngankam. Spielerisch wurde es dadurch aber kaum besser. So musste erneut ein Standard herhalten. Nach einem Eckball von Chaibi traf Koch per Kopf. Danach verwaltete die Eintracht den knappen Vorsprung, der bis zum Schluss nicht mehr in Gefahr geriet.