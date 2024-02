Fußball: Müller freut sich auf den Restart

Dass Spieler für einen Platzverweis in einem Freundschaftsspiel auch in der Liga gesperrt werden, können nicht alle Trainer verstehen, Müller aber durchaus: „Es kommt am Ende darauf an, für was man Rot sieht. Bei einer Tätlichkeit oder einem überharten Einsteigen wie im Fall von Sanel kann ich das nachvollziehen. Bei einer Notbremse fände ich es aber besser, wenn man die Sperre nicht auch für die Liga überträgt.“