Fußball: Müller hakt den Aufstieg ab

„Dazu haben wir diese Spiele allesamt zu Null gewonnen“, betont der Übungsleiter. Gespräche über die Zukunft des 46-Jährigen haben mit den Verantwortlichen bereits stattgefunden. „Hier gibt es allerdings noch ein, zwei Dinge zu klären. Wir werden uns in dieser Woche nochmals final zusammensetzen und anschließend werde ich dann bis zum kommenden Wochenende eine definitive Entscheidung bezüglich der nächsten Saison treffen“, informiert Fahr.

Sicher ist schon, dass es die eine oder andere Veränderung im Kader geben wird. Jonas Wagner ist bereits seit dem 1. April als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, Jannis Sautter beginnt ab Sommer in Berlin ein Studium. Auch Thomas Schreiber wird in der neuen Spielzeit nicht mehr ganz so oft in der „Ersten“ zu sehen sein. Der Routinier kickt künftig in der Reservemannschaft. Sollte „Not am Mann“ sein, wird er jedoch jederzeit aushelfen. „Aus diesem Grund sind wir aktuell im Austausch mit potenziellen Neuzugängen. Hier ist allerdings noch nichts spruchreif. Alle anderen Spieler bleiben zusammen.“

SV BW Murg (11.) - SV Herten (10.); Sa.; 15.30 Uhr: Zwar hat der SV Herten am vergangenen Wochenende einen Rückschlag kassiert, die Tendenz zeigt aber nach dem Trainerwechsel weiter nach oben. „Der Spirit ist definitiv da. Wir haben richtig Bock auf die nächsten Wochen und werden es schaffen, da unten wieder herauszukommen. Wir werden zeigen, was wir wirklich können“, gibt sich Spieler Julian Jäger zuversichtlich.