Lange ist es her, sehr lange seit der FC Schönau ein Bezirksliga-Spiel im heimischen Jogi-Löw-Stadion absolviert hat. Genau gesagt war es der 5. Oktober. Damals hatte sich Schönau vom FC Zell 2:2 getrennt. Anschließend folgten aufgrund des Baus des neuen Kunstrasens acht Auswärtsspiele am Stück. Die 18 Punkte, die die Schönauer nun auf dem Konto haben, können sich also durchaus sehen lassen.