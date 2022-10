Fußball Müssen den Ernst der Lage erkennen

Deutlich schlechter sieht die Situation bei Schlusslicht SV Todtnau aus. Erst vier Punkte stehen auf dem Konto der Südschwarzwälder. Die Wissler-Elf war am vergangenen Wochenende gegen Lörrach-Stetten beim 0:5 chancenlos. Am Samstag, 16 Uhr, gastiert mit Hauingen direkt das nächste Top-Team in Todtnau. „Wir haben gegen Hauingen nichts zu verlieren. Dennoch wäre mir ein etwas ‚leichterer Gegner‘ lieber gewesen. Doch welcher Gegner ist schon leicht? Jeder Punkt wäre für uns Gold wert“, sagt Trainer Harald Wissler.

Der Todtnauer Übungsleiter hat mit großen personellen Problemen zu kämpfen: „Uns fehlen nach wie vor einige Stammkräfte. Mit Spielern aus der zweiten Mannschaft versuchen wir zumindest einen vollzähligen Kader hinzubekommen. In den kommenden Wochen wird die Personalsituation noch komplizierter.“ Nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen: Das waren die Ziele von Wissler vor der Saison. Daraus wird wohl nichts. „Für uns geht es jetzt ganz klar nur um den Klassenerhalt. Nichts anderes ist für uns aktuell realistisch.“ Wissler hofft auf eine bessere personelle Situation in der Rückrunde. „Wir haben jetzt aber schon einige Punkte Rückstand. Es wird nicht einfach, das aufzuholen. Wir müssen den Ernst der Lage erkennen.“

Punktgleich mit den Todtnauern steht der SV Herten II auf dem vorletzten Platz. Hertens Mitaufsteiger SV Karsau und Spvgg. Bamlach-Rheinweiler tun sich in der neuen Liga deutlich einfacher, mischen im oberen Tabellendrittel mit. Blickt man im Hertener Lager etwas neidisch auf das Duo? „Nein, ich schaue da gar nicht hin“, betont Hertens Reservecoach Dominik Uhrig.

„Für mich zählt nur meine Mannschaft und das Ziel, nicht abzusteigen. Solche Vergleiche bringen am Ende keinen weiter. Das löst nur Druck aus und das brauchen wir nicht.“ Die Bezirksliga-Reserve bekommt es am Samstag ab 17 Uhr mit dem TuS Kleines Wiesental zu tun. Die Tegernauer sind seit fünf Spielen ungeschlagen, in den vergangenen drei Duellen behielt die Mannschaft von Trainer Joachim Boos sogar immer die Oberhand.

Nach einem vielversprechenden Saisonstart ist der FC Steinen-Höllstein nach zuletzt fünf Niederlagen am Stück nur noch auf dem zwölften Tabellenplatz. Für die Elf von Trainer Daniel Schulz steht an diesem Wochenende nun endlich das erste Heimspiel in dieser Spielzeit auf dem Programm. Aufgrund Sanierungsarbeiten hatte Steinen bislang alle Begegnungen auswärts absolvieren müssen. Am Sonntag, 15 Uhr, ist ein Sieg gegen den SV Eichsel Pflicht.

Die weiteren Paarungen des zehnten Spieltags sind am Wochenende: Spvgg. Bamlach-Rheinweiler - FSV Rheinfelden (Sa.; 17.30 Uhr), SV Karsau - SV Schopfheim, FC Hausen - FV Lörrach-Brombach II (beide So.; 15 Uhr), FC Wittlingen II - SV Weil II (Di.; 19.30 Uhr).