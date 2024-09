Fußball: Muslic glänzt mit Doppelpack

Mit den ersten beiden Torchancen erzielten die Gastgeber im Grütt sogleich die ersten Treffer. Johannes Binkert lief rechts an der Linie entlang und schlug den Ball zurück an die Strafraumkante. Dort wartete Ihab M’kadmi, der den Ball im Netz unterbringt (8.). Für die Gäste ist es der erste Gegentreffer in der noch jungen Saison. Das Team von Julian Sutter bekam kaum Zugriff auf das Spiel. Der FCW-Trainer muss dann mit ansehen, wie Alija Kapidzija den Ball eroberte und das Spielgerät steil in die Spitze zu Maurice Muslic spielte. Dieser ließ Torwart Marcel Neumann keine Chance und erhöhte auf 2:0 (12.). Szesniak sah ein effizientes Spiel seines Teams. Dabei hatte Muslic nicht das Glück des Tüchtigen: Zwei klare Chancen vergab er, fand in Neumann seinen Meister. Das hätte für Muslic zu einem Hattrick gereicht, vor allem, da er in der 35. Minute den Ball eroberte, sich auf den Weg machte und zum 3:0 vollendete.

In der Pause warnte Szesniak seine Elf, erinnerte an das letzte Pokalspiel gegen Wolfenweiler-Schallstadt, bei dem eine 2:0-Führung verspielt worden war. Der FVLB lässt jedoch nicht nach, attackierte, schaltete nach der Balleroberung sofort um und spielte schnell in die Spitze. Kapidzija fiel nach einer Ecke zu leicht im Strafraum un; Minuten später zog ein Abwehrspieler aber das Bein hoch, über welches er kurz innerhalb des Strafraums fiel. Der Gefoulte verwandelte den Elfer zum 4:0 (64.). Die Gäste gaben zwei Schüsse in Richtung FVLB-Tor ab. Ansonsten fielen sie nur durch Fouls und Diskussionen mit Schiedsrichter Nico Waibel auf. Der Unparteiische schickte Paul-Gregor Hartmann (61.) schließlich mit Gelb-Rot vom Platz.