Fußball Muslius Umstellungen wirken

Nach der Mini-Krise, in der Herten vier Spiele in Folge nicht gewinnen konnte, veränderte das Trainerteam um Musa Musliu und Assistent Eike Elsasser ein paar Dinge. „Daher lief es jetzt auch wieder besser“, so Musliu. Der Hertener Übungsleiter stellte Massimiliano Di Feo vom Mittelfeld in den Sturm. Das machte sich vor einer Woche in Buch bemerkbar, als der erst 20-Jährige gleich doppelt traf. „Er hat im Sturm sehr gut gespielt. Für sein noch junges Alter macht er das schon ziemlich abgeklärt. So einen Spieler hat man einfach gerne in seinem Team“, lobt Musliu.