Fußball Muss sogar der Trainer spielen?

SV Herten (6.) – FC Wallbach (14.); Sa.; 16 Uhr: Der SV Herten bekommt in dieser Saison einfach keine Konstanz in seine Leistungen. Nach der jüngsten Niederlage bei der SG FC Wehr-Brennet beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Zell nun sechs Zähler. Den Abgang von Romano Males zu Oberligist FV Lörrach-Brombach hat die Elf von Trainer Musa Musliu einfach nicht kompensieren können. Elfmal kam Males bislang in der Oberliga zum Einsatz. Über eine Rückholaktion hat sich Musliu auch deshalb noch keine Gedanken gemacht. „Ich gehe davon aus, dass er sich in Lörrach durchsetzen wird.“ Jetzt sollen eben andere Spieler Verantwortung übernehmen, doch diese kommen zumeist aufgrund von Verletzungen gar nicht dazu. Deshalb ist es aktuell auch nicht auszuschließen, dass Musliu am Samstag sogar selbst mitspielen muss. „Mit Eike (Eike Elsasser; Anm. d. Red.) und mir sind wir momentan nur zwölf Feldspieler. Ich hoffe noch auf den einen oder anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft“, erklärt der Hertener Übungsleiter. Die Liste der Verletzten ist lang. Wöchentlich kommen neue Spieler hinzu. Nun erwischte es Nico Karlin (Rippenprellung), Robin Wiessmer (Knöchel) und Routinier Waldemar Schmidt (Knie). Musliu hofft zumindest noch auf die Einsätze von Wiessmer und Schmidt.

FC Schönau (7.) – SG Mettingen/Krenkingen (4.); So.; 15 Uhr: Obwohl der FC Schönau in den vergangenen drei Begegnungen nur einen Punkt sammelte, steht die Mannschaft von Trainer Christian Lais nach wie vor in der Tabelle sehr gut da. „Ich habe immer betont, dass ich uns nicht zum Favoritenkreis zähle, und so bin ich trotz der zuletzt nicht gerade berauschenden Leistungen mit der Punkteausbeute sehr zufrieden“, lässt Lais wissen, der trotz des schweren Programms bis zur Winterpause noch mit einigen Punkten rechnet. „Ich bin mir sicher, dass da noch etwas auf unser Konto hinzukommen wird. Dann können wir auf einem beruhigenden Platz im Tabellenmittelfeld überwintern.“ Sachlich habe man die 1:5-Klatsche in Weilheim zuletzt intern analysiert. „Wir haben nicht auf den Tisch gehauen“, versichert der Cheftrainer. „Wir hatten mit vielen beruflichen und studentischen Ausfällen zu kämpfen. Daher lässt sich das magere Auftreten auch ein Stück weit erklären.“ Auch am Wochenende muss Lais auf etliche Spieler verzichten.