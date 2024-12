Fußball: „Mussten uns an das Tempo gewöhnen“

Anfangs hatten wir unsere Schwierigkeiten mit dem Tempounterschied zur Kreisliga B. In der Kreisliga A müssen wir über 90 Minuten hellwach sein, während in der B-Klasse zum Beispiel auch mal 70 gute Minuten für drei Punkte gereicht haben. Mittlerweile können wir dieses Tempo aber mitgehen und haben auch bereits in der Kreisliga A gute bis sehr gute Spiele gemacht.