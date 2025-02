Fußball: „Mussten uns erstmal finden“

FCA will den Anschluss nach oben schaffen

In Auggen findet sich der technisch versierte Linksfuß nach zahlreichen Jahren als Außenverteidiger in der Innenverteidigung wieder. „Ich fühle mich in der Innenverteidigung tatsächlich am wohlsten, so habe ich die beste Sicht und kann meine Mitspieler besser lenken“, begründet er.