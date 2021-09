Fußball Musu Jaiteh trifft und fliegt vom Platz

Deutlich besser machte es der FC Auggen in der 22. Minute. Zunächst knallte Julian Saur einen Freistoßball von der rechten Seite an den Pfosten. Den Abpraller schoss Jakob Hugenschmidt erneut in Richtung Pfullendorfer Gehäuse, und Ebrima Sowe Musu Jaiteh beförderte die Kugel mit der Ferse in die Maschen.

Daran hatten die Pfullendorfer nur sechs Minuten lang zu knabbern. Dann hätte Silvio Battaglia eigentlich den Ausgleich machen müssen. Am Elfmeterpunkt kam der Stürmer frei zum Abschluss. Doch FCA-Keeper Stefan Lauer rettete per Fußabwehr mirakulös.

Beide Mannschaften hatten dann jedoch bis zum Halbzeitpfiff in der Offensive ihr Pulver verschossen.

Trotz der hohen Temperaturen gingen beide Mannschaften ein sattes Tempo. Der SC Pfullendorf machte im Spiel nach vorne einen Tick mehr als Auggen und wurde dafür in der 55. Minute belohnt. Keiner griff Samuel Peter an. Und der SCP-Angreifer fackelte an der Strafraumgrenze nicht lange und jagte die Kugel aus 16 Metern mit Schmackes in den Auggener Kasten. Lauer war absolut machtlos.

Es kam aber noch schlimmer für Auggen. Sechs Minuten später wurde Jaiteh in einem Laufduell gefoult. Der Gastgeber--Torjäger keilte am Boden liegend aus. Schiri Brombacher wertete es als Absicht und schickte ihn mit Rot vom Platz.

Gerechtes Remis für Björn Giesel

In Unterzahl beschränkten sich die Rebländer in der Folgezeit darauf, einen zweiten Gegentreffer zu vermeiden. Das schafften sie gegen einfallslose Pfullendorfer auch.

Wie Auggen hatte auch der Gast beim Schlusspfiff nur noch zehn Spieler auf dem Rasen. Kurz vor Schluss musste SC-Abwehrspieler Felix Waldraff wegen rohen Spiels runter.

„Mit der Ausbeute von nun zehn Punkten nach den ersten fünf Verbandsliga-Spielen können wir bestens leben“, freute sich Interimscoach Björn Giesel.