Von Fabian Schreiner Schliengen Nicht beendet werden konnte die letzte Partie der Sportfreunde Schliengen. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse musste Schiedsrichter Ardian Bräutigam die Partie beim Stand von 0:2 aus Sicht der Schliengener abbrechen. Wahrscheinlich wird das Spiel im neuen Jahr neu angesetzt. Schliengen käme das natürlich nicht unrecht. Abgesehen davon war Coach Alex Schöpflin mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden: „Wir waren ebenbürtig mit Binzen, machen leider unsere Tore nicht. Ansonsten waren wir gut im Spiel.“ Die Partie gegen Binzen fand aufgrund des unbespielbaren Platzes auf dem Kunstrasen in Huttingen statt. Das letzte Duell in diesem Jahr gegen den FC Wittlingen könnte aber wieder in Schliengen stattfinden. „Das hängt noch vom Wetter ab“, sagt Schöpflin. Wie bereits im Hinspiel, das Schliengen mit 1:3 verloren hat, wird auch am Samstag Ralf Brombacher die Begegnung als Schiedsrichter leiten. Pikant: Brombacher pfeift für den FC Wittlingen. Für Schöpflin ist das jedoch überhaupt kein Problem: „Ich finde den Schiedsrichter klasse. Für ihn gibt es von mir einen Daumen nach oben.“ Schliengen muss gegen die Kandertäler erneut auf David Held verzichten. Der spielende Co-Trainer weilt nach wie vor im Urlaub. Nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Spielen: Der FC Wittlingen hat nun schon acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz zwei. „Das ist nach diesem tollen Saisonstart schon enttäuschend“, macht Trainer Fabio Muto deutlich. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison haben Mutos Schützlinge die ersten 45 Minuten in den Sand gesetzt. „Da fehlt mir von Beginn an etwas die Eigenmotivation.“ Doch nicht nur das: Wie schon gegen Jestetten kassierte Wittlingen zuletzt beim 3:4 in Waldshut einen spielentscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. „Dadurch fehlen uns ein paar Punkte. Dann würde die Tabelle schon anders aussehen“, weiß Muto, der am Samstag in Schliengen wohl nicht mit dabei sein kann. „Mein bester Freund feiert Hochzeit. Ich bin der Trauzeuge. Vielleicht reicht es mir, am Nachmittag kurz auf den Fußballplatz zu gehen, aber das weiß ich jetzt noch nicht.“ Bereits im Hinspiel hatte Muto gefehlt. Zuletzt musste der 33-Jährige selbst auf dem Feld ran, da die personelle Situation kurz vor der Winterpause nicht allzu rosig aussah. Auch an diesem Wochenende müssen die Wittlinger auf zahlreiche Spieler verzichten. Es wird Zeit für die Winterpause.