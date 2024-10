WITTLINGEN. Abgeliefert hat der FC Wittlingen am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen den TuS Lörrach-Stetten. Verdient mit 4:1 setzten sich die Kandertäler letztlich durch. Die Mannschaft von Trainer Fabio Muto, der am Montag 35 Jahre alt wurde, bekommt es am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem nächsten Topteam zu tun, wenn es zum SV Buch geht. „Das Spiel in Buch wird schwierig und herausfordernd. Im Moment freuen wir uns aber auf genau diese Spiele“, betont Muto. „Ich werde vermutlich nicht allzu viel verändern, wobei wir natürlich schon auch das Training bewerten werden. Wir wollen die Euphorie und unser Selbstvertrauen mitnehmen und dabei aber auch demütig bleiben. Wir machen uns immer wieder bewusst, dass es extrem viel Aufwand braucht, um ein Spiel zu gewinnen.“ Muto kann nach wie vor aus dem Vollen schöpfen. Das macht sich selbstverständlich auch in den Trainingseinheiten bemerkbar. Es ist richtig Feuer drin, der Konkurrenzkampf zudem groß. „Wir haben eine extrem hohe Trainingsbeteiligung. Die Jungs nehmen vieles an und setzen es um. Die Stimmung in der Mannschaft ist top. Das war sie aber auch schon in der letzten Spielzeit, wo es sportlich noch nicht ganz so gut lief.“ Im Duell mit Stetten war der Wittlinger Übungsleiter besonders von einer Sache angetan, was auch den Fortschritt der Mannschaft verdeutlicht. „Was mir jetzt speziell gegen Stetten aufgefallen ist, war, dass wir auf dem Platz untereinander extrem gut kommunizieren. Das macht Laune.“ In Wittlingen hofft man, dass der Erfolg auch in den kommenden Wochen Bestand haben wird. „Wohlwissend, dass der Fußball schnelllebig ist. In zwei Wochen kann es schon wieder anders aussehen. Davon gehen wir im Moment aber nicht aus.“ Aktuell lieber in der zweiten Mannschaft spielt Sommer-Neuzugang Mikias Alem. Der Routinier war mit der Spielzeit, die er unter Muto bekam, nicht ganz einverstanden. Er wolle 90 Minuten spielen, auch wenn es dann ‚nur‘ in der Kreisliga B ist. fas