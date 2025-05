Fußball: Nach 25 Minuten steht’s 0:3

Nicht mehr ganz so aufregend war die zweite Halbzeit, in der die Wittlinger es ruhiger angehen ließen. Und dem Gastgeber fiel ohne Fabio Viteritti zunächst nicht viel ein. Der ehemalige Fußball-Profi musste in der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Er hat sich an der Hand verletzt, fuhr zur Abklärung ins Krankenhaus“, informierte Stettens Trainer. In der 66. Minute musste zudem Amin El-Ghazi beim Gastgeber angeschlagen ausgewechselt werden.