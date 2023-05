Fußball Nach 28 Minuten steht es schon 4:0

„Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Endlich haben wir unsere Chancen in der Anfangsphase genutzt. Das hat die Kopfbremse gelöst. Es zahlte sich halt aus, dass wir von Beginn an aggressiv und läuferisch intensiv zu Werke gegangen sind “, kommentierte Zells Trainer Lars Müller den klaren Erfolg. Er hatte auch ein paar tröstende Worte für den Gegner: „Den einen oder anderen Erzinger Spieler habe ich selber noch trainiert. Mir tut es für die Jungs leid, das sie immer wieder personelle Rückschläge in Kauf nehmen mussten.“

Die personelle Not beim Zeller Derby-Gegner war so groß, dass sich Erzingens Coach Klaus Gallmann in der 85. Minute selber einwechseln musste.