Fußball: Nach Cascio-Aus: Wie geht’s weiter?

Ist Thomas Hauserein Trainer-Kandidat?

Aufgegeben hat er zwar nun nicht, das Traineramt bei seinem Heimatverein musste er nach der vierten Niederlage in Serie aber doch abgeben (wir berichteten online). Offenbar äußerten auch immer mehr Spieler ihren Unmut gegenüber Cascio. Bereits am Dienstag hatte Vorstand Sebastian Reif das Training geleitet. Er wird beim Gastspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Tumringen gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Jörg Nägelin das Kommando an der Seitenlinie innehaben.

Wer in Zukunft die Nachfolge von Cascio antreten wird, ist derweil noch offen. Ein Name, der am Oberfeld schon kursiert, ist Thomas Hauser. Der Ex-Profi und gebürtige Schopfheimer soll vor Wochenfrist gegen Kandern bereits als Zaungast vor Ort gewesen sein.