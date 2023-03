Fußball Nach dem 0:1 ging beim Gast der Wille flöten

Vier Minuten nach Wiederanspiel und dem ersten Tor des SV Ballrechten-Dottingen erlahmte die Gegenwehr der Gäste von einer Minute auf die andere. Am Ende war es einmal mehr der fehlende Wille, der zu dieser klaren Niederlage führte. Der Glaube an die eigene Stärke löste sich in Luft aus. Da war der SV Ballrechten-Dottingen aus ganz anderem Holz geschnitzt. „Es kann nicht sein, dass sich die Mannschaft nach diesem ersten Gegentor praktisch aufgegeben hat“, schimpfte Coach Schepperle. Statt Charakterstärke zu zeigen, flüchtete sich die Mannschaft in gegenseitige Schuldzuweisungen, statt sich an die eigene Nase zu fassen. Das ging dem Weiler Trainer gewaltig gegen den Strich.