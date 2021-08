Fußball Nach der Pause stark abgebaut

Der SC Durbachtal erzielte auch das erste Tor in dieser Partie. Die Gäste fingen in der 14. Minute einen Ball der Weiler ab, schalteten mit einem Pass in die Tiefe schnell um. Dort stand Nikolas Martin. Der Durbachtaler drehte sich um Innenverteidiger Than Nam Do Le und jagte die Kugel mit Schmackes in die Maschen. Torwart Sandro Keller war machtlos.

Allerdings erholten sich die Blauen von diesem Rückstand schnell, drückten in der Folgezeit mit Macht auf den Ausgleich. Der fiel dann elf Minuten später fast schon logisch. Buba Ceesay ging über rechts durch und passte dann von der Grundlinie zurück auf Kapitän und Torjäger Ridje Sprich, der keine Mühe hatte, das 1:1 zu erzielen.

War Ceesay beim Ausgleich noch Vorbereiter, machte er das 2:1 höchstpersönlich. In der 35. Minute fackelte er nicht lange, knallte den Ball von der Strafraumgrenze unter die Latte.

Bis zum Halbzeitpfiff hätte der SV Weil noch auf 4:1 stellen können. Zweimal scheiterte Sprich aus kurzer Distanz. Da wurden hochkarätige Torgelegenheiten nicht genutzt. So war der SC Durbachtal mit diesem 1:2 noch gut bedient.

Viele Weiler glaubten nun, ihre Mannschaft würde nach der Pause da weitermachen, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Doch dann kam vom SV Weil im zweiten Abschnitt gar nichts mehr. Lediglich eine einzige Torchance gab es für den SVW zu notieren. Sprich (79.) jagte die Kugel aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei. Das war’s.

Ihr Debüt im Weiler Dress gaben der Portugiese Luis Filipe Couto Pereira und Hasan Ates (siehe auch Nachschüsse). Beide wussten zu gefallen. Couto Pereira spielte von Beginn an, und Ates wurde in der Schlussphase noch eingewechselt. Coach Schepperle ist überzeugt, dass beide seiner Mannschaft weiterhelfen können.