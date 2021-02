Fußball Nach MRT-Untersuchung ist Durchatmen angesagt

Frage: Nun ist dennoch erst einmal Pause angesagt?

Ich gehe jetzt einmal von ein paar Wochen aus. Das ist aber glimpflich ausgegangen, ich habe schon befürchtet, dass ich mehrere Monate ausfalle.

Frage: Bei Ihnen lief es zuletzt richtig rund. 20 Partien haben Sie absolviert.

Das kann man so sagen. Die ersten sechs Spiele im neuen Jahr habe ich alle durchgespielt. Ich habe mich zuletzt sehr gut gefühlt, und die Leistungen haben, soweit ich das selbst so sagen darf, gestimmt. Ich habe meine Position gefunden.

Frage: Von ganz vorne nach fast ganz hinten. Defensive statt offensive. Für Sie geht es jetzt darum, Tore zu verhindern.

In der Hinrunde haben wir die zweitmeisten Gegentore kassiert. Und so war klar, dass unser Fokus verstärkt auf die Defensive gelegt wird. In der Vorbereitung gab es ein längeres Gespräch mit den Trainern. Als ehemaligen Stürmer hat es mich doch zu häufig eher mit nach vorne gezogen. Das Problem ist, dass dann hinten die Kräfte fehlten, gerade zum Ende der Partie hin. Das hat sich jetzt etwas gewandelt. Insgesamt stehen wir nun viel besser in der Abwehr. In fünf der letzten sechs Partien haben wir keinen Gegentreffer kassiert. Die Maßnahmen haben also allesamt gefruchtet.

Frage: Die gesamte Mannschaft hat sich gesteigert. Es gab nur zwei Niederlagen in den vergangenen zwölf Partien.

Das Team ist gut drauf. Wir haben gute Spiele gezeigt. Bis auf die Niederlage gegen Koblenz, als wir keinen guten Tag erwischten, hat es keinen negativen Ausreißer gegeben. Auch beim 0:3 gegen Mainz II war unserer Leistung in Ordnung.

Frage: Der Bahlinger SV tummelt sich im Mittelfeld der Tabelle. Den Abstiegskampf hat man wohl hinter sich gelassen, oder?

Wenn man die gesamte Saison betrachtet, so standen wir nie ganz hinten drin. Jetzt haben wir uns einen kleinen Abstand erarbeitet. Wir besitzen auch die Qualität, um nicht nur gegen den Abstieg zu kämpfen. Aber in so einer langen Saison mit 40 Saisonspielen kann natürlich alles passieren. Wir schauen jedoch positiv in die Zukunft.

Frage: Sie sind einer der wenigen Kicker hier, die derzeit gegen das runde Leder treten dürfen. Was ist das für ein Gefühl?

Als Fußballer freut man sich natürlich darüber, dass man kicken darf. Es macht Spaß. Es bringt ein wenig den Alltag zurück. Das ist die eine Seite. Wir wissen, um unsere Verantwortung, wissen, dass wir privilegiert sind. Die meisten Menschen müssen derzeit auf so Vieles verzichten. Der Einzelhandel oder die Gastronomie sind zu, da fragt man sich schon, ob das alles okay ist. Ich kann andere Meinungen nachvollziehen. Ich war auch skeptisch zu Beginn, ob alles gut geht. Aber das Hygienekonzept funktioniert. Wir werden vor jedem Spiel getestet. Wir lassen alle Vorsicht walten, schließlich gehen die Hälfte der Spieler noch einem Job nach. Da riskiert man nichts.

Frage: Apropos riskieren. Wie geht es nun für Sie weiter in den kommenden Wochen?

Zunächst halte ich Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt und dem Physio. Ich denke, ich werde ab kommender Woche Fahrrad fahren und Krafttraining machen. Vielleicht kann ich in zehn Tagen wieder mit dem Laufen anfangen. Aber das ist alles noch sehr wage. Mann muss auch schauen, was der Schmerz zulässt.

Frage: Am 6. März geht es gegen Ihren Ex-Klub SC Freiburg.

Das wäre sicher ein Ziel. Aber andererseits will ich mir die Zeit geben, die ich benötigte. Wir haben noch viele Spiele vor uns und einen breiten Kader beisammen. Aber klar: Ich will so viel machen, dass ich so schnell als möglich wieder dabei sein kann.

Frage: Ist der Klassenerhalt die Zielsetzung des Vereins?

Wir behalten die Abstiegsregion im Auge. Aber klar ist, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Zuhause haben wir in der Hinrunde nur ein Spiel verloren. Wenn wir weiterhin unsere Leistung abrufen, dann müssen wir zwangsläufig nicht nur nach hinten schauen.

Zur Person: Rico Wehrle ist 27 Jahre alt und erlernte beim SV Todtnau das Kicken. Über den FV Lörrach-Brombach ging es zum BSC, ehe er zum Sportclub Freiburg wechselte. 2018 kehrte er wieder an den Kaiserstuhl zurück, Für den BSC bestritt er bislang insgesamt 105 Liga-Partien.