Fußball Nachbesserungen angemahnt

Auch beim FV Lörrach-Brombach haben die jüngsten Entwicklungen eine Menge Staub aufgewirbelt. „Die praktische Umsetzung ist für einen Verein nicht zu stemmen“, betont FVLB-Nachwuchschef Dominik Kiesewetter. Bei uns würden in der Woche zweimal jeweils 370 Tests anfallen. So etwas ist keinem Verein zuzumuten.

Eine Lösung sieht Kiesewetter allerdings schon: „Die Schulen, die angesichts des Präsenzunterrichts zweimal in der Woche ihre Schüler testen müssen, könnten somit die Vereine entlasten und von der Test-Pflicht befreien.“ Allerdings weiß Kiesewetter auch, dass nicht alle Fußball-Eltern ihre Kinder in der Schule testen lassen, sondern es zu Hause selbst machen. „Ein solcher Test gilt nicht, um im Verein am Training teilzunehmen.“

Als die Bundesnotbremse bei Inzidenzen über 100 galt, konnten Kinder bis 13 Jahre in Fünfer-Gruppen ohne Test-, Impf- oder Genesenennachweis gemeinsam Sport treiben. Vor Inkrafttreten der Bundesnotbremse durften bei einer Inzidenz unter 100 Kinder bis 14 Jahre in 20er-Gruppen trainieren – auch ohne Testungen. Mit Erreichen der Öffnungsstufe eins nach der aktuellen Coronaverordnung soll dagegen eine Verschärfung greifen, die entsprechende Testnachweise auch für Kinder unter 14 Jahren und sogar in Fünfergruppen erforderlich macht.

Die aktuelle Corona-VO gilt bis zum 11. Juni. Die Verbände hoffen jedoch, dass die Politik früher agiert. „Wir benötigen dringend klare, inhaltlich überzeugende Regelungen, die ein Sporttreiben auch tatsächlich ermöglichen und nicht ohne sachliche Rechtfertigung einschränken. Die an Baden-Württemberg angrenzenden Bundesländer Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz haben daraus die notwendigen Schlüsse gezogen und dem Sport echte Perspektiven eröffnet“, appelliert Annette Kaul, Stellvertretung der Geschäftsführung in Baden. In weiteren gemeinsamen Schreiben an das Kultus- sowie Sozialministerium haben die baden-württembergischen Fußballverbände Nachbesserungen der Corona-Verordnung dringend angemahnt.