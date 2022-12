Fußball Nächsten Schritt machen

Trotz der ganzen Ausfälle wünscht sich Schneider natürlich einen erfolgreichen Auftritt seiner Mannschaft. „Prinzipiell ist es so, dass wir alle unheimlich Lust haben, uns auch mit diesen Topteams zu messen“, sagt der Cheftrainer motiviert. „Wir haben eine richtig gute Vorrunde gespielt. Aber die ganz großen Jungs haben wir noch nicht besiegen könne – außer Denzlingen.“ Kein Wunder also, dass sich Schneider nun mit seiner Mannschaft den nächsten Schritt nach oben wünscht, ohne dabei aber die Mannschaft unter Druck zu setzen. „Wir haben Lust darauf, einem so starken Gegner die Stirn zu bieten“, erklärt Schneider, verschweigt dann aber bescheiden, dass sein Team nur einen Platz hinter dem SC Pfullendorf auf dem vierten Rang in der Tabelle steht. Das Hinspiel in Auggen zum Saisonauftakt endete mit 2:2 und war auch zugleich der Auftakt in eine Spielzeit, die für den FC Auggen mehr als zufriedenstellend verlief.