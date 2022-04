Fußball Nächster Dreier muss her

Weil am Rhein. Noch elf Spiele bestreitet Verbandsligist SV Weil in dieser Saison, könnte theoretisch 33 Punkte holen. Das wird wohl trotz der bislang starken Rückrunde nicht gelingen. Aber so 18 bis 20 sind den Blauen durchaus zuzutrauen. Das könnte dann zum Ligaverbleib reichen. Seine Erfolgsserie wollen die Schützlinge von Trainer Andreas Schepperle nun am morgigen Samstag beim DJK Donaueschingen fortsetzen. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr.

Nicht so in den Kram gepasst hat der Mannschaft die Absage am vergangenen Samstag im heimischen Nonnenholz. Wann das Spiel gegen den FC Radolfzell nachgeholt wird, steht noch nicht fest.