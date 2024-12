Die Sportfreunde Schliengen dürfen nach Florian Kessler den nächsten Rückkehrer an der Mauchener Gasse begrüßen. Erst im Sommer 2024 verabschiedete sich Jonas Ernst von den Sportfreunden und wechselte zum Kreisliga-B-Ligisten TuS Obermünstertal. „Umso erfreuter sind wir, dass wir Jonas jetzt im Winter zu einer Rückkehr überzeugen konnten. Er ist menschlich und fußballerisch ein riesiger Gewinn für uns“, betont der Sportliche Leiter Jean Rossetti. In der aktuellen Spielzeit war der Neuzugang in der Kreisliga B mit acht Treffern und acht Vorlagen an gleich 16 Treffern direkt beteiligt. Ernst spielte vor seinem halbjährigen Gastspiel im Obermünstertal bereits zwei Saisons für Schliengen in der Bezirksliga und ist ein defensiv variabel einsetzbarer Spieler. Die Sportfreunde rangieren derzeit auf einem soliden sechsten Platz in der Bezirksliga.