Fußball: Nächster Sieg für den stillen Genießer?

Besser als der SV Weil ist vor dem vierten Saisonspieltag nur Spitzenreiter FC Wolfenweiler-Schallstadt, der alle drei Matches gewonnen hat. Doch der Tabellenführer steht am Samstag beim FV Lörrach-Brombach vor einer hohen Hürde. Sollte Wolfenweiler-Schallstadt verlieren und Weil in Herbolzheim gewinnen, gäbe es in der Landesliga, Staffel 2, einen neuen Tabellenführer.

Solche Gedanken plagen Weils Trainer Andi Schepperle jedoch nicht. Er ist kein Lautsprecher, der verbal auf den Busch klopft, Schepperle ist eher ein stiller Genießer, der sich über die bisherigen Auftritte seiner Mannschaft eher leise freute. Auch will er nicht verhehlen, dass auch ein wenig Glück dabei war: „Im ersten Spiel profitierten wir davon, dass beim Neuling Gundelfingen/Wildtal etliche wichtige Spieler urlaubsbedingt fehlten. Und beim FV Lörrach-Brombach waren wir nur in der ersten Halbzeit stark.“ Auch nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SC Wyhl lobte Schepperle seine Mannschaft nur für den Auftritt in den ersten 70 Minuten.