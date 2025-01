Der TuS Lörrach-Stetten hat seinen zweiten Winterneuzugang bekanntgegeben. Vom FC Neuenburg wechselt Pa-Ousman Grether an die Tullastraße. Der 25-Jährige kommt in der bisherigen Kreisliga A II Saison auf acht Einsätze im Neuenburger Dress. Zuvor spielte der Defensivakteur beim FC Auggen, dem SV Weil und dem FV Lörrach-Brombach. „Wir freuen uns Pa-Ousman Grether bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird uns in der Defensive verstärken“, teilt TuS-Sportchef Franco Viteritti mit.