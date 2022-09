Fußball Nächstes Derby steigt in Erzingen

Erzingen. Der Fünfzehnte gegen den Tabellenzweiten. Auf dem Papier ist das eine klare Angelegenheit. Doch Papier ist geduldig. So muss der Tabellenzweite SV Laufenburg am Samstag beim FC Erzingen auf der Hut sein. Der Aufsteiger hatte sich mit dem 5:2-Erfolg am vergangenen Wochenende beim SV Endingen eine Menge Selbstvertrauen geholt. Anpfiff im Ortsteil der Gemeinde Klettgau ist um 15.30 Uhr. Es werden aus beiden Lagern eine Menge Zuschauer erwartet.

In guter Verfassung präsentierten sich die Null-Achter an den letzten Wochenenden und machten nach zwei Niederlagen mit drei Siegen in Folge auf sich aufmerksam. Nachdem die Konkurrenz aus Weil am Rhein am letzten Wochenende patzte, belohnte sich der SV 08 nach diesen Erfolgen mit Platz zwei. Die gute Platzierung beabsichtigen nun die Nullachter am Samstag möglichst auch beim Auswärtsspiel in Erzingen zu verteidigen.