Inter-Profi Bisseck einziger Neuling

Einziger Neuling im DFB-Aufgebot für das Hinspiel am 20. März in Mailand und die entscheidende zweite Partie drei Tage später in Dortmund ist Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck (24) von Inter Mailand.

"Gutes, klärendes Gespräch"

"Leon hat sportlich eine sehr gute Phase", begründete Nagelsmann das Comeback von Goretzka, der letztmals im November 2023 für Deutschland in Länderspielen auflief. Er habe sich beim FC Bayern nach einer schwierigen Zeit in "eine tragende Rolle" zurückgekämpft. Er habe vor der Berufung "ein gutes, klärendes Gespräch" mit Goretzka geführt, in dem es auch darum ging, "wieder eine Basis zu schaffen".