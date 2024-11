Fußball-Nationalmannschaft: 1022. Länderspiel: Wiedersehen und Kimmich-Bestmarke

Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina ihr 1022. Länderspiel. Nach dem 2:1 im Hinspiel und dem folgenden 1:0 gegen die Niederlande im Oktober hat die DFB-Elf 589 Siege in ihrer Länderspiel-Bilanz. Zudem gab es 212 Unentschieden und 220 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2290:1202.

Nations League: Zum ersten Mal hat sich die Nationalmannschaft für die K.-o.-Runde des UEFA-Wettbewerbs qualifiziert. Im März folgt zunächst das Viertelfinale, im Juni im Erfolgsfall die Finalrunde. Mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina wäre auch der Gruppensieg fix, der einen vermeintlich leichteren Gegner für die erste Ausscheidungsrunde brächte. Kurios: Spielen die Niederlande und Ungarn parallel unentschieden, ist Deutschland in jedem Fall schon vor dem Vorrundenabschluss am Dienstag in Ungarn Gruppensieger, auch bei einer Niederlage gegen Bosnien-Herzegowina.