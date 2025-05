16 Tore in dieser Saison

Woltemade tritt an diesem Samstag im Berliner Olympiastadion mit dem VfB gegen Arminia Bielefeld im Finale des DFB-Pokals an. Der gebürtige Bremer erzielte in dieser bisher vier Tore im Cup-Wettbewerb und zwölf in der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangenen Meisterschaft. Nagelsmann will das Aufgebot an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) per Videobotschaft bekanntgeben.